L'attore, uno dei protagonisti dell'ultimo film di Garrone: "Io Capitano" a margine della manifestazione Anlaids a Roma

“Io devo ringraziare Matteo Garrone per avermi fatto fare questo film. Voi avete l’abitudine di vedere le barche arrivare ma con questo film di Matteo offre un controcampo, diciamo. E’ la prima volta che faccio un film, il mio sogno è essere un calciatore ma è stata una esperienza importante per me. Mi ha fatto crescere, ho imparato cose che non sapevo, mi ha fatto conoscere persone che hanno fatto davvero il viaggio per venire in Italia. Il messaggio che voglio dare ai miei coetanei è credere nei loro sogni. Io ci ho creduto, in Africa quando si è giovani non è facile, devi focalizzare i tuoi sogni, ascoltare i tuoi genitori. In Senegal io facevo solo calcio, quando Matteo mi ha preso come attore non volevo farlo ma mia madre mi ha detto vai, farlo per me. In uno dei provini avevo una partita importante ma non ci sono andato. L’ho fatto per mia madre. Adesso sto girando un documentario per la Lega Calcio e poi speriamo”. Seydou Sarr, uno dei protagonisti dell’ultimo film di Matteo Garrone: “Io Capitano”, a margine della manifestazione Anlaids a Roma

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata