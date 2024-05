L'attore protagonista di “Io Capitano”, a margine della manifestazione Anlaids a Roma

“Giuro che non mi aspettavo questo successo,questo mi fa piacere ed è un onore. E’ una grandiosa avventura e sono contento della mia vita. Sono molto sopreso di tutto questo, mi ha cambiato la vita in tutti i sensi. Il film mi ha insegnato tante cose, è importante per tutti. E’ una cosa che dobbiamo capire e mi fa piacere esser un attore di questo film. Ora sto lavorando come modello”. Mopustapha Fall, attore protagonista di “Io Capitano”, a margine della manifestazione Anlaids a Roma.

