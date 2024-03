Interpretazione da brividi di Roisin Waters al concerto tributo per la madre

Ha emozionato i presenti cantando la canzone più famosa di sua madre, con una vocalità simile. Roisin Waters, figlia di Sinéad O’Connor (scomparsa il 26 luglio 2023) e del giornalista irlandese John Waters, durante il concerto tributo per l’artista dublinese e per l’ex leader dei Pogues Shane MacGowan, mercoledì, alla Carnegie Hall a New York, ha commosso il pubblico con una sentita interpretazione di ‘Nothing compares 2 U’, la canzone, scritta da Prince, che rese O’Connor una star mondiale.

