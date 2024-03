Per l'occasione era presente anche l'attore e amico di lunga data Denzel Washington

Lenny Kravitz è stato premiato con una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Per l’occasione erano presenti l’attore e amico di lunga data Denzel Washington e la figlia del cantante statunitense Zoë Kravitz. “Ciò che è cool in te non è ciò che la gente pensa. Il tuo essere cool non deriva dagli occhiali da sole, dai pantaloni di pelle o dalle camicie a maglia. Viene dal tuo vero amore per la vita. Tutto ciò che fai è espressione di questo amore. La tua musica, i tuoi testi, le tue esibizioni dal vivo, le tue case, il tuo amore per il cibo, una famiglia fatta di belle conversazioni, battute stupide, feste da ballo, chiacchierate in cucina fino a tarda notte. Divori assolutamente la vita. Mangi ogni briciola e lecchi il piatto”, ha detto l’attrice e modella 35enne.

“La vita è la tua arte ed è per questo che la tua musica è così di ispirazione e importante. Fai sentire le persone vive. Ricordi loro l’unica cosa che conta, l’amore. So che nonno e nonna Roxy erano orgogliosi di ciò che hanno potuto vederti fare e realizzare. E so che stanno ancora guardando con stupore l’uomo e l’artista che sei diventato. Congratulazioni. Sei una stella”, ha aggiunto la figlia del cantante.

