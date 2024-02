Il rapper aveva attaccato la trionfatrice del Festival su X

“Io della mia vittoria me ne sono accorta quando sono uscita dall’albergo e c’erano le persone che mi accoglievano, me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico, per me quella è la vittoria, non un premio”. Angelina Mango risponde nella conferanza stampa all’indomani dell’ultima serata del Festival di Sanremo rispondendo al tweet di Frankie hi-nrg con il quale accusava la cantante di aver vinto “grazie alla casta”. L’artista lucana ha vinto il Festival nonostante il televoto avesse incoronato ampiamente Geolier.

Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato #Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro. — Frankie hi-nrg mc ®️ (@frankiehinrgmc) February 11, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata