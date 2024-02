L'étoile: "La mia missione, far conoscere la danza a un più ampio pubblico possibile"

Momento ipnotico sul palco dell’Ariston con la perfezione stilistica e fisica di Roberto Bolle. L’étoile si è esibita con il corpo di ballo del Béjart Ballet di Losanna danzando sulle note del Bolero di Ravel. “Una star mondiale”, lo ha salutato Amadeus, ricordando il nuovo impegno di Bolle su Rai1 il 29 aprile, in una grande serata dedicata alla danza in prima serata in occasione della giornata mondiale della danza. “Questa coreografia iconica della danza del 900 è la prima volta che si vede nella televisione italiana ed è un piacere avere i ragazzi di questo corpo di ballo. La mia missione è portare questa arte meravigliosa a un più ampio pubblico possibile”, ha detto Bolle.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata