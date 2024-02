Il rapper milanese, con 115 punti, si lascia alle spalle il gruppo dei La Sad, con 85

Con 115 punti, ad aggiudicarsi la prima serata sul fronte del Fantasanremo è Dargen D’Amico. Il rapper milanese si lascia alle spalle il gruppo dei La Sad, secondi con 85 punti. Terzo gradino del podio per la vincitrice della prima serata, secondo il voto espresso dalla sala stampa, Loredana Bertè, con 75 punti. Quarto Mahmood con 68 punti, davanti a Big Mama e Il Tre che ne raccolgono 65 a testa.

Si ritrovano insieme, a 55 punti, i Bnkr44, Diodato e i Santi Francesi. Il decimo posto, a 50 punti, è condiviso da Alfa, Emma, Ghali, Maninni e Mr. Rain. Dietro di loro, Gazzelle e Rose Villain a 45 punti.

Diciassettesimi con 40 punti sono poi Annalisa, Il Volo, Negramaro, RengaNek e i Ricchi e Poveri. Ventiduesima piazza per Fred De Palma, Geolier e i The Kolors con 35 punti. Ad Angelina Mango e Fiorella Mannoia 30 punti a testa, mentre Alessandra Amoroso si è fermata a 25. In coda alla classifica sono Clara e Irama, con 15 punti, e il fanalino di coda Sangiovanni con 10 punti.

