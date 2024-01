Il conduttore ha parlato a margine della camera ardente organizzata in Campidoglio per l’attrice scomparsa ieri a Roma

“Sandra Milo è luce, energia, intelligenza”. Lo ha ricordato Alberto Matano, giornalista e conduttore RAI, a margine della camera ardente organizzata in Campidoglio per l’attrice scomparsa ieri a Roma. Matano, grande amico e collega della figlia di Sandra ha sottolineato il rapporto che lo lega a Deborah. “Era fascino e sensualità: quando veniva da noi ci scambiavamo sempre questi commenti reciproci. Sembravamo due ragazzini”, ha raccontato Matano, ricordando le esperienze condivise in televisione. “Sono felice di questa onda di affetto e omaggio”, ha rimarcato il giornalista, che ha poi concluso dicendo: “Una donna coraggiosa, è stata molto avanti rispetto ai tempi che ha vissuto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata