E’ morta a 90 anni l’attrice e personaggio Tv Sandra Milo. Uno dei passaggi più ricordati in televisione fu il famoso ‘scherzo’ che le venne fatto sul figlio Ciro. Era il 1990 e durante una trasmissione Rai, ‘Lamore è una cosa meravigliosa’, le venne detto che il figlio Ciro De Lollis si trovava ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente, lei lasciò lo studio in lacrime urlando “Ciiiro, Cirooo”.

La notizia si rivela falsa, l’autrice della telefonata non viene mai individuata. La scena e l’urlo ‘Ciro, Ciro’ diventano un tormentone di quegli anni.

