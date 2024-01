Da Simona Ventura a Pierluigi Diaco, si moltiplicano i ricordi dell'attrice e personaggio tv

Cordoglio e messaggi per ricordare Sandra Milo, attrice e personaggio tv, morta all’età di 90 anni. “Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene, vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli” scrive Simona Ventura. “Vola via protagonista del cinema italiano. Con la scomparsa di Sandra Milo piccolo e grande schermo perdono una grande artista di talento dal carisma travolgente. Un’interprete unica, capace di cambiare registro con estrema semplicità, passando dall’interpretare personaggi complessi ad altri più leggeri. Nella sua lunghissima carriera ha affascinato ed è stata musa di grandi registi come Federico Fellini e ha conquistato il cuore di milioni di italiani” dice la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni.

“Sandra è stata un’amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. La ringrazio per avermi insegnato che qualsiasi momento negativo, perfino il più doloroso, poteva essere affrontato con sorriso e altruismo. Per il gruppo di lavoro di ‘Io e te’ e ‘Io e te di notte’ è stata fonte inesauribile di entusiasmo e idee, una fan degli altri, una donna sempre pronta a mettersi in gioco con umiltà e spirito di squadra. Sono contento che abbia ricevuto nel 2021 il premio che meritava, quel David di Donatello alla carriera che l’ha consacrata per ciò che era: una grande artista. La puntata di oggi di BellaMa’ sarà interamente dedicata a lei, con la riproposizione della sua ultima conduzione tv, avvenuta da noi lo scorso anno” commenta Pierluigi Diaco, collega e amico personale di Sandra Milo.

“Sandra… Tanto tempo passato insieme… Due anni di tournée in giro nei teatri d’Italia e tu sempre così carina, continuamente accanto a me, anche dopo… Nei momenti più inaspettati tu c’eri sempre, con una telefonata o con un messaggio… Un abbraccio ai tuoi figli”. Così Barbara d’Urso ricordando Sandra Milo in un post su X.

Mi volevi bene, mi dicevi parole bellissime… non è solo la perdita dell’attrice, di una protagonista del mondo dello spettacolo.. è la perdita di una persona dolce, di un’amica 😢#sandramilo pic.twitter.com/Ju541FtkBx — vladimir luxuria (@vladiluxuria) January 29, 2024

Anche Vladimir Luxuria ricorda l’attrice scomparsa.

Laura Pausini ha deciso di dedicarle il concerto di Barcellona: “Vola sopra di noi” ha scritto la cantante sui social.

Buon Viaggio Cara Sandra,

La tua dolcezza , la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore ❤️

Questa sera dedicherò a te il concerto di Barcellona, vola sopra di noi ❤️#sandramilo pic.twitter.com/0NWjXfuwSe — Laura Pausini (@LauraPausini) January 29, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata