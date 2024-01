L'attrice, che lotta dal 2015 contro un cancro al seno, ha parlato al suo podcast 'Let’s Be Clear'

Shannen Doherty, la Brenda Walsh di Beverly Hills, ironizza sulla sua salute sapendo che ormai non le resta molto da vivere. Colpita da un tumore al seno nel 2015, l’attrice ha ammesso che sta organizzando il suo funerale. “Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia, perché le loro ragioni per presentarsi non sono le migliori”, ha dichiarato Doherty durante l’ultima puntata del suo podcast ‘Let’s be clear’. “Voglio che il mio funerale sia una festa d’amore. Non voglio che la gente pianga e che poi in privato dica: “grazie a dio quella str***a è morta”, ha dichiarato ridendo l’attrice.

