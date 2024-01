Era in lizza come attrice non protagonista per 'The White Lotus'

‘Succession’ vince come miglior miglior serie drammatica, ‘The Bear’ come miglior commedia ed entrambe fanno incetta di premi alla 75esima edizione degli Emmy, i premi più importanti per la televisione. Sabrina Impacciatore sul red carpet del Peacock Theater di Los Angeles: l’attrice romana non ha vinto come non protagonista per la stagione siciliana di ‘The White Lotus’. A bocca asciutta anche l’altra italiana in gara, Simona Tabasco.

