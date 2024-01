L'influencer: "Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno"

Dopo 16 giorni Chiara Ferragni torna a parlare attraverso i social network, nel mezzo della bufera che l’ha vista protagonista suo malgrado per il caso dei pandori Balocco. “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare”, scrive Ferragni, il cui ultimo post era stato quello del video vestita di grigio in cui chiedeva scusa. L’ultima apparizione in pubblico, tuttavia, era stata quella della notte di Capodanno, ma da una storia di Fedez in cui era rimasta comunque defilata. “A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”, aggiunge la influencer compagna del cantante Fedez.

