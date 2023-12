E' di oggi la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di uno dei protagonisti, probabilmente suicida, Lee Sun-kyun

Era tra i superfavoriti, ma il finale è stato veramente a sorpresa: per la prima volta nella storia dell’Academy, nel 2020 l’Oscar come miglior film è andato a un’opera straniera, ‘Parasite’ del sudcoreano Bong Joon Ho, che si è aggiudicato quattro statuette nelle categorie principali, anche per la regia, il film internazionale e la sceneggiatura originale. E’ di oggi la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di uno dei protagonisti, probabilmente suicida, Lee Sun-kyun.

La vittoria della commedia nera sociale sulle differenze tra classi, che già aveva conquistato la Palma d’oro a Cannes, ha scatenato la gioia sul web nel paese di origine e sbaragliato mostri sacri come Martin Scorsese, a cui Bong ha reso omaggio. ‘The Irishman’, che pure era candidato in dieci categorie, è rimasto a bocca asciutta.

All’altro favorito di quell’anno, ‘1917’ di Sam Mendes, che aveva primeggiato ai Golden Globe, sono andati i riconoscimenti per la fotografia, il sonoro e gli effetti speciali. Nessuna sorpresa sul fronte migliori attori: Renee Zellweger per la sua interpretazione della Garland in ‘Judy’ e Joaquin Phoenix per ‘Joker’ di Todd Phillips. La ex Bridget Jones ha dedicato il premio ai “genitori immigrati che sono venuti qui con nient’altro che l’un l’altro e la fiducia nel sogno americano”. Phoenix ha parlato invece della “opportunità di usare la nostra voce per i senza voce” e dell’importanza di combattere per l’ambiente e contro la disuguaglianza di genere, il razzismo e “la convinzione che una nazione, una razza, un genere o una specie abbiano il diritto di dominare, controllare, usare e sfruttare un altro impunemente”. “Sono stato un mascalzone nella mia vita, sono stato egoista, a volte crudele, è stato difficile lavorare con me. Sono grato che così tanti di voi in questa stanza mi abbiano dato una seconda possibilità”, ha ammesso, per poi ricordare il fratello River, morto di overdose.

