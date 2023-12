Giovedì 14 dicembre al via la 13esima stagione del popolare show

La caccia al grembiule più ambito d’Italia riparte e con tante novità. Anche quest’anno aspiranti chef provenienti da tutta Italia (e non solo) si candidano a entrare nella Masterclass di MasterChef Italia, che riparte con la 13esima stagione a partire da giovedì 14 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Eterogenei, cosmopoliti, di diversa estrazione sociale e culturale, di tutte le età, con tante storie da raccontare e disposti a mettersi in gioco. Tutti diversi tra loro ma con un elemento in comune: la passione per la cucina.

Per il quinto anno consecutivo la valutazione insindacabile dei piatti è nelle mani del trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Affiatati e unitissimi, si ritrovano sul palco per giudicare le creazioni dei cuochi, ascoltare le loro storie, seguirli sfida dopo sfida, dare loro consigli preziosi e critiche costruttive. In palio, per il vincitore, 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Masterchef, Barbieri: “Programma ha cambiato pensiero gastronomico nella gente”

E a proposito di alta formazione, la presentazione dell’edizione 2023 è avvenuta nell’aula magna dell’Università Cattolica di Milano in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti del Master Fare Tv dell’Ateneo. Presenti non a caso il prorettore delegato alle attività di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Ateneo, Fausto Colombo, e Mario Gatti, direttore della sede di Milano dell’Università Cattolica. “MasterChef ha cambiato il pensiero gastronomico nella gente, facendo capire che questo è un mestiere importante e che ha dato anche la possibilità a tanti piccoli produttori di emergere. Per me è stata una storia importante, in cui ho continuato a scoprire talenti come ho sempre fatto negli anni”, ha detto chef Barbieri. “L’attenzione mediatica ha fatto cambiare il nostro mestiere, facendolo diventare una professione. In questo molto importanti sono stati proprio la tv e i social”, ha spiegato l’altro giudice e chef stellato Locatelli. Per Cannavacciuolo però “i social hanno avuto un impatto importante, ma hanno un aspetto positivo e negativo perchè oggi tutto è più veloce, anche nella creazione e promozione di un piatto”.

Per i giudici è stata anche l’occasione per fare il punto sullo stato della cucina italiana, in particolare su tematiche delicate come il bullismo nelle cucine e l’introduzione della carne sintetica. “Ogni cucina è un microcosmo, certo le nuove generazioni hanno una idea di aiutare il talento perchè non è umiliando qualcuno che alleni il talento. Poi a volte capita che devi anche licenziare qualcuno, ma a me piace pensare che le cucine siano sempre più inclusive. Poi sono arrivate le donne, che sono sempre avanti”, ha detto chef Locatelli. “Sono sempre stato contrario alla bullizzazione in cucina, quando ho iniziato era così. Tanto che prima era molto più faticoso e difficile. Nelle mie cucine ho sempre creato un ambiente per stare bene e tirare fuori l’anima dai cuochi”, ha aggiunto Bruno Barbieri. “A me piace la positività e la leggerezza, certi atteggiamenti non mi appartengono. Il nostro mestiere oggi è cambiato perchè le cucine sono anche più attrezzate dove sembra di lavorare in una sala operatoria”, ha sottolineato Cannavacciuolo. “Sono rimasto deluso dal governo che non ha approvato la sperimentazione della carne in vitro, un errore enorme perchè in futuro bisognerà comprarla dagli altri mentre con il genio italiano avremmo potuto produrre qualcosa di superiore”, ha detto ancora Locatelli.

Masterchef, tra le novità il ‘giudice ombra’ nei Live Cooking

Quella che sta iniziando sarà una stagione ricca di novità, per MasterChef Italia. Ma anche una stagione speciale: il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy festeggerà infatti un traguardo storico, quello dei 300 episodi della versione italiana. Un traguardo che sarà celebrato in un episodio speciale, atteso per fine gennaio, in cui la sfida della Masterclass scorrerà in parallelo con il festeggiamento per questo compleanno. Come da tradizione, si partirà con i Live Cooking, dove ci sarà la prima novità del ‘giudice ombra’, una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Poi una volta individuati i 20 concorrenti per la Masterclass, il percorso verso la finalissima seguirà il classico e rodatissimo meccanismo. Attenzione alle ‘Mystery Box’ e alla novità dello ‘Stress Test’, la prova durante la quale i concorrenti dovranno controllare con cura e precisione sia il proprio piatto sia le lancette dell’orologio; torneranno quindi gli ‘Invention Test’ che metteranno alla prova la loro fantasia riservando loro grandi sorprese, i ‘Pressure Test’ che alzeranno la pressione sui cuochi a rischio eliminazione, e gli ‘Skill Test’ con cui Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli potranno valutare le competenze tecniche della Masterclass.

Nel corso della stagione, si alterneranno tanti ospiti a partire dal grande ritorno di Joe Bastianich, in giuria per ben 8 edizioni. Ci saranno poi lo chef stellato brasiliano Alex Atala, lo svizzero Andreas Caminada già visto nelle altre edizioni, poi Chiara Pavan del ‘Venissa’ di Mazzorbo Venezia, lo chef ampezzano Riccardo Gaspari, lo stellato israeliano Assaf Granit e l’astro nascente della cucina francese Mory Sacko. Naturalmente non può mancare il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre temutissimo dai concorrenti, in questa occasione, sarà in compagnia della figlia Debora. Infine tornano le prove in esterna, alla scoperta dei luoghi più belli del Bel Paese: Messina con le sue piazze e il suo Stretto, la caserma dei vigili del fuoco di Capannelle (Roma) per un tributo alla cucina romana, un esclusivo torneo di padel pieno di sportivi famosi e non, Val di Chiana (tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana e Marciano, tutti in provincia di Arezzo) alla scoperta della cucina alla brace ma in versione gourmet, lo stupendo Museo del Cinema di Torino proprio all’interno della Mole Antonelliana.

