Il regista a margine della presentazione del film: "È stata una meravigliosa esperienza di speleologia nel passato"

Un Lucio Dalla inedito e dalla doppia dimensione: quello americano e quello che a Sorrento compose il suo capolavoro ‘Caruso’. A 80 anni dalla nascita del cantautore bolognese, in occasione del ritrovamento delle riprese integrali del suo famoso concerto al Village Gate di New York del 1986, arriva al cinema (in 250 sale) solo lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 novembre ‘Dall’AmeriCaruso – il concerto perduto’, il nuovo film diretto da Walter Veltroni e prodotto da Nexo Digital e Sony Music. Da lunedì 20 novembre in digitale e dall’1 dicembre, inoltre, in formato fisico, il concerto sarà disponibile per la prima volta in un album, ‘Dall’AmeriCaruso – Live at Village Gate, New York 23/03/1986’ (Sony Music). “Tutto questo prodotto è stato un viaggio nel tempo, una meravigliosa esperienza di speleologia nel passato”, ha raccontato Veltroni nel corso della presentazione del film al Cinema Anteo di Milano aggiungendo che l’opera cinematografica “è stata un modo per testimoniare l’affetto e la riconoscenza per questo meraviglioso genio”. Oltre a far rivivere la musica di quella notte a New York, racconta la nascita di ‘Caruso’, brano composto a Sorrento e pubblicato 37 anni fa, il 10 ottobre 1986, tra i più conosciuti e amati della carriera di Dalla.

