L'attore 57enne ha vinto il titolo del 2023, scalzando Chris Evans che ha trionfato nel 2022

La rivista statunitense ‘People‘ ha scelto l’attore Patrick Dempsey come l’uomo più sexy del 2023. La star della serie tv ‘Grey’s anatomy‘ prende dunque il posto di un’altra celebrity, Chris Evans, che aveva vinto questo titolo nel 2022. “Sono sempre stato la damigella d’onore”, ha detto Dempsey, 57 anni, alla rivista americana.

“Me ne ero completamente dimenticato e non avevo mai nemmeno pensato di trovarmi in questa posizione. Quindi il mio ego è a posto”. In carriera ha preso parte a numerosi film e serie televisive che lo hanno reso celebre. Nel 2023, inoltre, uscirà ‘Ferrari’, film di Michael Mann, nel quale interpreta il ruolo del pilota Paolo Taruffi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata