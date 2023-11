A New York anche Kim Kardashian, Serena Williams e Gwyneth Paltrow

Vip e celebrità su red carpet dei CFDA Awards a New York: tra mille stella a incantare è stato il look total jeans di Anne Hatahway che ha sfidato le convenzioni sul dress code presentandosi agli “Oscar della moda” in total denim. Tra gli ospiti Kim Kardashian, Serena Williams, Gwyneth Paltrow.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata