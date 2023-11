Ha prodotto alcuni fra i più importanti film italiani del cinema d'autore

Lutto nel mondo del cinema. È deceduta all’età di 89 anni Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata, produttrice cinematografica, fotografa, sceneggiatrice e attrice italiana. Il New York Times la decrisse come “la prima grande produttrice cinematografica italiana”. Fu la prima donna produttrice cinematografica in Europa, ha prodotto alcuni fra i più importanti film italiani del cinema d’autore (‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’ di Elio Petri, vinse l’Oscar 1971 per il miglior film straniero). Il nonno era il conte Giuseppe Volpi, presidente della Biennale di Venezia e fondatore nel 1932 della Mostra del Cinema di Venezia tanto che da lui prende nome la Coppa Volpi; il padre conte Cesare Cicogna Mozzoni co-produsse Ladri di biciclette nel 1948. Ebbe flirt con Alain Delon, Warren Beatty e Farley Granger ma fu anche la compagna di vita per oltre vent’anni dell’attrice Florinda Bolkan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata