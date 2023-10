L'attore è stato trovato senza vita sabato nella sua casa di Los Angeles

La causa della morte dell’attore Matthew Perry avvenuta sabato nella sua residenza richiederà ulteriori indagini investigative da parte del medico legale della contea di Los Angeles. “Nei casi in cui la causa della morte non può essere determinata al momento dell’autopsia, verrà rilasciato un certificato differito fino al completamento di ulteriori studi”, ha fatto sapere il coroner di Los Angeles. È stata condotta un’autopsia, ma gli esaminatori stanno aspettando i risultati dei rapporti tossicologici per determinare la causa della morte di Perry, ha detto domenica alla Cnn l’ufficio del medico legale. Il completamento di tali rapporti può richiedere settimane.

