La popstar più famosa di tutti i tempi, Madonna, ha dato il via al suo Celebration Tour alla O2 Arena di Londra sabato sera, segnando la sua prima esibizione dopo quella che il suo manager ha definito una “grave infezione batterica” che l’ha portata al ricovero in un’unità di terapia intensiva per diversi giorni nel mese di giugno. “Sono sulla via della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita”, ha scritto la superstar su Instagram quest’estate, poco dopo la notizia del ricovero in terapia intensiva. “Ora mi sto concentrando sulla mia salute e sul mio rafforzamento e vi assicuro che tornerò con voi il prima possibile”.

Sul palco, Madonna, 65 anni, ha detto di aver avuto un “anno folle” che né lei né i suoi medici pensavano avrebbe superato. Ha detto che i suoi figli l’hanno spronata e che doveva “sopravvivere per loro”. La serata inaugurale del tour ha segnato anche il 27° compleanno della figlia Lourdes Leon, che è apparsa sul palco con la madre.

Madonna ha suonato canzoni di tutta la sua vasta carriera, comprese registrazioni in studio e filmati che attingono a quattro decenni di successi. In scaletta c’erano canzoni iconiche, da “Like a Prayer” a “Holiday”, da “Vogue” a “La Isla Bonita”. Durante un momento acustico dello spettacolo, Madonna ha parlato della guerra in corso in Medio Oriente: “Anche se i nostri cuori sono spezzati, i nostri spiriti non possono essere spezzati”, ha detto, aggiungendo che spera in una “coscienza collettiva per cambiare il mondo e portare la pace”.

Madonna ha riprogrammato la tappa nordamericana del suo tour, inizialmente prevista per il 15 luglio a Vancouver. Ora inziierà il 13 dicembre al Barclays Center di Brooklyn, New York, e si protrae fino al 24 aprile 2024, quando si concluderà al Palacio de los Deportes di Città del Messico.

