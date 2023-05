Tanti i cimeli della regina del rock 'n roll

Decine di fan sono accorsi al Tina Turner Museum di Brownsville, in Tennessee, per rendere omaggio alla regina del rock scomparsa a 83 anni dopo una lunga malattia. Il museo, che si trova presso il West Tennessee Delta Heritage Center, ospita numerosi cimeli che ripercorrono tutta la carriera dell’artista, dagli esordi a fianco del marito alla rinascita da solista che l’ha trasformata in un’icona planetaria.

