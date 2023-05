Il commento a LaPresse: "Una felicità immensa, così come quando lo vincemmo con Maradona"

Si moltiplicano i commenti (e i complimenti) per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. “Che gioia! Uno scudetto da condividere con i miei bambini! Una felicità immensa, così come fu per me quando il Napoli di Maradona vinse il secondo scudetto”. Così a LaPresse Caterina Balivo, tifosissima azzurra, dopo lo scudetto vinto dal Napoli. “Avevo 6 anni e ricordo tutto come adesso. Il Napoli è una fede, come pochissime squadre, me l’ha trasmessa mio padre che però non ci portò alla festa tricolore perché c’era troppo casino per noi ragazzine che eravamo piccole. Ricordo che papà sbottava sempre con il cognato, mio zio, di fede interista. Adesso l’età di 6 anni ce l’ha mio nipote Domenico che sa tutto sul Napoli ed è già andato allo stadio”, ha detto ancora Balivo.

“Maradona? L’ho conosciuto a Roma, in un pranzo al Bolognese. Era stato ospite della Carlucci nel programma ‘La casa dei sogni’. Ricordo che mi fece un’impressione di fragilità in quanto non era messo benissimo. Io me lo aspettavo come un supereroe e invece vidi un’immagine molto tenera”. Spalletti l’ha mai conosciuto? “Non ho avuto il piacere. Mi piacerebbe chiedergli come si sente ora che ha vinto. E poi se gode di più per la vittoria o perché gli altri non hanno vinto – ha aggiunto – Che cosa farò per festeggiare lo scudetto? Ho già detto che farò la pizza in piazza, ora bisogna scegliere la piazza“. Dopo la sconfitta in Champions “invece ho pianto per la delusione. E l’ho pure postato ma purtroppo me ne hanno scritte di tutti i colori – ha raccontato – Mentre con la Juve ho urlato per tutta la partita e al gol ho esultato come una pazza, tanto che mio marito ha pure borbottato dicendomi: basta! parli troppo”.

