L'attrice si è raccontata in un articolo che parla di Renais, il suo nuovo marchio di gin

Emma Watson si racconta al Financial Times, attraverso un articolo che parla di Renais, un marchio di gin (di lusso) legato alla storia della sua famiglia. Nell’intervista, però, parla anche di sé e della sua scomparsa dalle scene.

“Non ha più girato un film dopo Piccole donne, le cui riprese sono terminate alla fine del 2018”, scrive il Financial Times. Quando ha iniziato a girare la saga di Harry Potter, che la ha consacrata nel cinema mondiale, aveva solo 10 anni: lo stop dunque è un bel cambiamento nella sua vita. “Se devo essere sincera, non ero molto felice”, dice al Financial Times. “Credo di essermi sentita un po’ in gabbia. La cosa che ho trovato davvero difficile è stata quella di dover andare a vendere qualcosa su cui non avevo davvero molto controllo – dice ancora nell’intervista – Sono stata ritenuta responsabile in un modo che ho iniziato a trovare davvero frustrante, perché non avevo voce, non avevo voce in capitolo'”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata