La giuria di New York ha giudicato che il brano 'Thinking Out Loud' non copia quello di Marvin Gaye 'Let's Get It On'

Ed Sheeran è stato assolto dalle accuse di plagio. Una giuria federale a New York ha stabilito che il cantante britannico non ha rubato componenti chiave del classico brano degli anni ’70 di Marvin Gaye ‘Let’s Get It On’ quando ha creato la sua canzone di successo ‘Thinking Out Loud’.

Alla lettura del verdetto, Ed Sheeran si è messo brevemente le mani sul viso in segno di sollievo prima di alzarsi e abbracciare il suo avvocato. Quando i giurati hanno lasciato l’aula, Ed Sheeran si è rivolto a loro dicendo a bassa voce “grazie”. Ha poi parlato per circa 10 minuti con i querelanti, inclusa la figlia di Ed Townsend, che ha co-creato il classico soul del 1973 con Gaye. Si sono abbracciati e hanno sorriso l’uno con l’altro.

Sheeran in seguito si è poi fermato a parlare con i giornalisti fuori dal tribunale. “Ovviamente sono molto contento dell’esito di questo caso, e sembra che dopotutto non dovrò ritirarmi dal mio lavoro quotidiano. Ma allo stesso tempo, sono incredibilmente frustrato dal fatto che ad affermazioni infondate come questa sia permesso di andare in tribunale“, ha detto il cantante leggendo una dichiarazione. Sheeran ha anche detto di aver perso il funerale di sua nonna in Irlanda a causa del processo e che “non riavrà indietro quel tempo”.

