L’attore e comico Luca Bizzarri dal 5 maggio sarà in tournée con ‘NonHannoUnAmico’, monologo ispirato all’omonimo podcast di satira che si concentra sul linguaggio politico e sul costume attuale. Lo spettacolo partirà dal Teatro Comunale di Ferrara per poi sbarcare a Torino, Bologna, Genova, Milano, Palermo, Cagliari e Roma.

“Con i social abbiamo molte più fonti di ispirazione. Anzi alle volte Twitter non è neanche fonte di ispirazione. Un tempo bisognava far fatica a trovare la battuta. Adesso basta prendere quello che dicono loro, copiarlo, incollarlo e la battuta c’è già”, dice Bizzarri. “Mi diverte prendere di mira i permalosi. Mi fanno ridere perché sono molto infantili. Ce ne sono alcuni che non vedono l’ora di risponderti e fare a botte su Twitter come dei ragazzini alle medie”, aggiunge il comico. “Spero di vivere in una Paese dove la satira non abbia nessun limite. L’indignazione di fronte a una vignetta mi sembra sempre una cosa molto infantile. Il problema è questo inflantilismo della nostra classe politica”.

