La showgirl alla camera ardente in Campidoglio

Anche Alba Parietti è tra i personaggi famosi che hanno voluto rendere omaggio a Gianni Minà. “E’ una persona che tutti noi dobbiamo apprezzare e rispettare e penso che le Teche Rai dovrebbero aprirsi per fare un film su di lui e ricostruire la sua vita, la sua carriera perché tutto il mondo si fidava di lui, da Fidel Castro a Maradona fino a umili soubrette come me”, ha dichiarato la show girl alla camera ardente del giornalista scomparso, allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma.

