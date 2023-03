La canzone era candidata per il film 'Top Gun: Maverick'

Un’intensa interpretazione di Lady Gaga sulle note di ‘Hold my hand’, candidata all’Oscar per il film ‘Top Gun: Maverick’, ha emozionato il Dolby Theatre nel corso della cerimonia dell’Academy. Al termine dell’esibizione il teatro era tutto in piedi per tributare un lungo applauso all’artista.

