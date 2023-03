Il conduttore: "Chi commette atti di violenza sarà premiato come miglior attore"

Il famoso schiaffo di Will Smith a Chris Rock dello scorso anno è stato usato come spunto per una gag comica del conduttore dell’edizione degli Oscar 2023, Jimmy Kimmel. “Le nostre politiche sono molto rigide. Se qualcuno in questo teatro commette un atto di violenza in un qualsiasi momento dello spettacolo, gli verrà assegnato l’Oscar come miglior attore”, ha scherzato il famoso comico statunitense raccogliendo risate e applausi.

