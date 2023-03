Il film ha conquistato sette statuette sulle 11 nomination

Il premio Oscar per il miglior film, consegnato da Harrison Ford a conclusione della serata dei 95esimi Academy Award, è stato assegnato a ‘Everything Everywhere All at Once’. Il film conquista così sette statuette sulle 11 nomination, dominando questa edizione degli Oscar.

