Il cantautore ospite di Francesca Fagnani: "In quel momento sono diventato un anticristo"

Al Bano Carrisi torna a parlare della figlia Ylenia scomparsa nel 1993. “Ogni volta che ne parlo è come aprire una ferita, è stato l’unico momento in cui io sono diventato un anticristo”, ha detto il cantautore ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani che andrà in onda martedì 7 marzo su Rai Due. “Mi sono sentito violentato da quella forza che è Dio”, ha aggiunto Al Bano.

ALTRE CLIP SU www.raiplay.it

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata