L'artista romano era ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Renato Zero, ospite di Che Tempo Che Fa su Rai 3, ha parlato anche delle tante trasgressioni che ci sono state sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, tra cui quella di Rosa Chemical con Fedez. “Io sono molto felice ci si manifesti per quello che siamo, che si combatta per le ragioni della propria personalità e del proprio carattere; vorrei solo che quelli che operano nel settore della musica e dello spettacolo preparassero questi ragazzi, fossero un pochino più vicini a loro, sulla formazione musicale, perché va bene il look ma ci vuole anche lo spessore artistico, senza di quello si campa una stagione e basta”, ha detto l’artista romano. www.raiplay.it

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata