L'artista americano, vincitore di Grammy e premi Oscar, ha scritto una lunga serie di canzoni di successo

Mondo della musica in lutto per la morta a 94 anni del leggendario compositore americano Burt Bacharach. Lavorando con il paroliere Hal David, Bacharach ha scritto una lunga serie di canzoni di successo, molte delle quali per Dionne Warwick. Tra i suoi grandi successi si ricordano ‘Walk On By‘ e ‘Do You Know the Way to San Jose‘. Bacharach, vincitore di Grammy, Oscar e Tony, ha anche contribuito a scrivere le colonne sonore di di film come ‘Arturo’ e ‘Ciao Pussycat’. Bacharach è morto nella sua casa di Los Angeles per cause naturali. Negli ultimi 70 anni, solo Lennon-McCartney, Carole King e una manciata di altri hanno rivaleggiato con il suo genio per canzoni immediatamente orecchiabili che sono rimaste eseguite, suonate e canticchiate ancora molto tempo dopo essere state scritte.

Il compositore americano è riuscito ad entrare nella Top 10 dei migliori successi dagli anni ’50 al 21° secolo, e la sua musica è stata ascoltata ovunque, dalle colonne sonore dei film, alle radio agli impianti stereo domestici fino agli iPod, con pezzi leggendari come ‘Alfie’, ‘I Say a Little Prayer’, ‘I’ll Never Fall in Love Again’ e ‘This Guy’s in Love with You’. Negli ultimi anni stava ancora testando nuove strade, scrivendo i propri testi e registrando con il rapper Dr. Dre. Dionne Warwick era la sua interprete preferita, ma Bacharach ha creato materiale di prima qualità anche per Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones e molti altri. Elvis Presley, i Beatles e Frank Sinatra sono stati tra gli innumerevoli artisti che hanno eseguito le sue canzoni, con artisti più recenti che lo hanno cantato o campionato tra cui White Stripes, Twista e Ashanti. Solo ‘Walk On By’ è stato eseguita da Warwick e Isaac Hayes, dalla band punk britannica The Stranglers fino a Cyndi Lauper. Cresciuto con il jazz e la musica classica, aveva poco gusto per il rock quando ha fatto irruzione nel business negli anni ’50. La sua sensibilità spesso sembrava più allineata con Tin Pan Alley che con Bob Dylan, John Lennon e altri autori che emersero in seguito, ma i compositori rock apprezzarono la profondità della sua sensibilità apparentemente antiquata. Ha vinto otto Grammy e tre Oscar, due negli anni ’70 per la colonna sonora di ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ e per la canzone ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head’. Nel 1982, lui e la sua allora moglie, la paroliera Carole Bayer Sager, vinsero l’Oscar per ‘Best That You Can Do’, il tema del film ‘Arturo’. Nel 2012 gli è stato conferito il Premio Gershwin dal presidente Barack Obama, che aveva cantato anche alcuni secondi di ‘Walk on By’ durante un’apparizione elettorale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata