L'attore è morto all'età di 87 anni

Lutto nel mondo del cinema italiano. E’ morto a 87 anni Lando Buzzanca, da tempo soffriva di demenza senile. Nato a Palermo nel 1935 da una famiglia di attori, è lanciato a inizio anni sessanta da Pietro Germi in “Divorzio all’italiana” e “Sedotta e abbandonata”. Buzzanca si afferma però soprattutto come attore comico nelle commedie sexy all’italiana in cui si ritrova spesso a interpretare il ruolo stereotipato di ‘maschio siciliano’ sciupafemmine e amante delle donne. Ottiene grande notorietà in particolare con “Il merlo maschio” del 1971 diretto da Pasquale Festa Campanile. Nel 2005 è protagonista della popolare serie tv “Mio figlio”. Nel 2016 partecipa a Ballando con le Stelle.

