Avrebbe toccato in modo inappropriato una donna: l'accusa di 5 anni fa, il caso riaperto

L’attore protagonista di ‘Squid Game‘ Oh Yeong-su è stato accusato di molestie sessuali nei confronti di una donna in Corea del Sud, secondo quanto riporta il sito internazionale Deadline. L’attore, che ha vinto un Golden Globe come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel successo di Netflix, non si trova in stato di detenzione. Le presunte molestie nei confronti di una donna risalgono a cinque anni fa.

Il caso era stato chiuso all’inizio di quest’anno ma è stato riaperto per volere della vittima. L’emittente televisiva coreana Jtbc ha affermato che Oh Yeong-su ha detto di aver “tenuto la mano sul corpo della donna per mostrare la strada intorno a un lago” e che, pur essendosi scusato, questa non era un’ammissione di colpa. In una dichiarazione a Jtbc, l’attore ha detto: “Le ho solo tenuto la mano per guidarla nella strada intorno al lago”.

Oh Yeong-su recita da più di 50 anni, ma il suo ruolo in Squid Game gli ha portato fama e consensi a livello mondiale. Altre interpretazioni includono il ruolo di Re Lear nell’omonima tragedia e un’apparizione nella serie tv sudcoreana Chocolate.

