Il primo spettacolo lunedì 17 ottobre alla Sala Umberto di Roma

Debuttalo spettacolo di. Il Presidente di consumatori.it, attivo divulgatore sui social e content creator da oltre 400 mila follower porta sul palco, prima a Roma (17 ottobre – Sala Umberto) e poi a, un. Dal marketing dello scaffale alle promozioni, passando per il posizionamento dei prodotti e la shrinkflation, che tanto fa arrabbiare i consumatori: in un viaggio tra i consumi dal negozio fisico a quello virtuale, la tappa finale non può che essere il Metaverso, spazio sempre più reale nelle nostre esperienze di consumatori. Il tutto naturalmente con il linguaggio divulgativo che Massimiliano Dona,nei programmi di servizio come Mi manda Raitre, La vita in diretta, Agorà, oggi utilizza sempre più nella sua community di Superconsumatori su Instagram, TikTok e Telegram. Tra uno sketch e l’altro, l’accompagnamento del gruppo musicale pop-swing “Musica da Ripostiglio”. I testi sono di Massimiliano Dona con Matteo Grandi e Alessio Giannone (Pinuccio di “Striscia La Notizia”). La regia è di Patrizio Cigliano, in collaborazione con Claudia Genolini. Per prenotare i biglietti per lo spettacolo di Roma vai su ticketone.

“Ho sempre avuto la passione per i supermercati: il posizionamento dei prodotti, la giungla delle promozioni, il prezzo al chilo scritto piccolissimo, le confezioni che si rimpiccioliscono, ma anche la scelta della musica, le luci e i carrelli. Proprio con un carrello della spesa è iniziata la mia attività di influencer su Instagram due anni fa con un video in cui spiegavo il mistero della ruota sbilenca del carrello. Quel video è diventato virale e da lì ho capito che non ero il solo a porsi tante domande tra le corsie del supermercato”, le parole di Dona, che spiega come “in questi due anni con la pandemia di mezzo che ha reso il supermercato un luogo di socialità e anche tensione, l’appuntamento con la spesa (più per fare video che per reale necessità) è diventato sempre più frequente e quel “voi lo sapevate” nato spontaneamente è orma il mio segno distintivo. Nei negozi iniziano a riconoscermi, ma solitamente mi accolgono bene, solo qualche volta devo spiegare che sto facendo informazione ai consumatori e non è certo un attacco a chi vende”.

“C’è un tema che in questi mesi è diventato caldissimo: la shrinkflation. Quando ne parlavo nei primi video la gente mi guardava come se fossi un alieno. Oggi tutti o quasi conoscono la sgrammatura dei prodotti e si indignano quanto me per confezioni sempre più piccole e prezzi che rimangono invariati, il che intacca il potere d’acquisto delle famiglie ma è anche inconcepibile dal punto di vista ambientale in un momento in cui tutte le aziende parlano di sostenibilità ma non lesinano l’overpackaging di alcuni alimenti. La shrinkflation e alcuni dei casi più eclatanti segnalati dalla mia community di Superconsumatori saranno protagonisti dello spettacolo “Voi lo sapevate”, conclude.