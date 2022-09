La showgirl lo ha detto durante l'ultima puntata di X Factor

Stoccata di Ambra Angiolini a Massimiliano Allegri. La conduttrice, attualmente impegnata nel ruolo di giudice a X Factor, ha fatto un riferimento all’ex compagno nel corso della terza puntata. “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo…”, le parole di Ambra davanti a uno dei concorrenti. “Ma oggi grazie a te volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”, ha aggiunto. Dichiarazioni che ovviamente non sono passate inosservate. Sui social, inevitabile la pioggia di commenti. La relazione tra Ambra e l’allenatore della Juventus è iniziata nel 2017 e terminata in maniera burrascosa nel 2021.

