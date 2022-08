Cameron Diaz - Foto dall'archivio

L'attrice, diventata famosissima con la sua interpretazione di Mary Jensen in 'Tutti pazzi per Mary' (1994) e il film 'The Mask' (1998) ha una figlia nata nel 2019

Cameron Diaz compie 50 anni. L’attrice, diventata famosissima con la sua interpretazione di Mary Jensen in ‘Tutti pazzi per Mary’ (1994) e il film ‘The Mask’ (1998), è nata il 30 agosto 1972 a San Diego, in California. Tra i suoi film più famosi ci sono anche ‘Vanilla Sky’ e la saga delle ‘Charlie’s Angels’, oltre a ‘Annie’, ‘Sex Tape’ e ‘Bad Teacher’, tra le sue pellicole più recenti. La star di Hollywood ha una figlia, Raddix Madden, nata nel 2019 da madre surrogata. Nonostante quello che era parso un addio alle scene qualche anno fa, Diaz tornerà presto sulle scene con una produzione Netflix.

Ha ricevuto in carriera diverse nomination ai BAFTA e ai Golden Globes.

