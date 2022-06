Al via il suo tour negli stadi, oltre 50mila fan nella tappa milanese dell'ex Lunapop

(LaPresse) Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro, ha preso il via lunedì sera a San Siro, il tour negli stadi di Cesare Cremonini, che toccherà anche Torino, Padova, Firenze, Bari, Roma e poi Imola per l’evento conclusivo all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Oltre 50mila spettatori hanno applaudito l’ex Lunapop, protagonista anche di un emozionante duetto virtuale con Lucio Dalla.

