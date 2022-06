L'uomo è stato fermato dalla sicurezza e quindi arrestato e portato via dagli agenti

L’ex marito di Britney Spears, Jason Alexander, ha provato a fare irruzione al matrimonio della popstar con il nuovo compagno Sam Asghari, documentando il tutto con una diretta su Instagram. “Britney mi ha invitato qui”, ha affermato Alexander, dopo essere arrivato nella residenza della Spears a Los Angeles. “Lei è la mia prima moglie. La mia unica moglie. Sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio”. L’uomo è stato fermato dalla sicurezza e quindi arrestato e portato via dagli agenti. Alexander e la popstar sono stati sposati per 55 ore nel 2004.

