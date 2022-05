Verso la conclusione il procedimento a carico dell'attrice, accusata di diffamazione dall'ex marito

(LaPresse) Ultima udienza venerdì a Fairfax, in Virginia, del processo Depp-Heard, nel quale l’attore ha citato in giudizio l’ex moglie per diffamazione. Tifo da stadio fuori dal tribunale, con i fan delle due star in delirio. La sentenza attesa nei primi giorni della prossima settimana.

