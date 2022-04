Dimostranti davanti al teatro: "Dopo quanto accaduto a Bucha non possono esserci manifestazioni di pace "

(LaPresse) Parte della comunità ucraina, circa 30 persone, si è radunata davanti al Teatro di San Carlo di Napoli per manifestare contro l’iniziativa “#StandWithUkraine – Ballet for Peace”. Proprio in quel momento sul palco del San Carlo si stavano esibendo alcuni dei primi ballerini più famosi e importanti al mondo, tra cui Olga Smirnova, russa che dopo l’invasione dell’Ucraina aveva lasciato il Bolshoi di Mosca, e Anastasia Gurskaya, prima ballerina del teatro dell’Opera di Kiev fuggita dal suo Paese a causa della guerra. Secondo i cittadini ucraini radunatisi in strada “dopo quanto accaduto a Bucha non possono esserci manifestazioni di pace come questa. Gli artisti russi devono andare da Putin per fermarlo, dovrebbero manifestare davanti alle proprie rappresentanze invece di ballare e abbracciarsi con gli ucraini”.

