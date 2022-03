La conduttrice è una delle protagoniste della commedia

Tutto pronto per il debutto milanese, martedì sera al Teatro Manzoni, a Milano, della storica commedia ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’. Tra i protagonisti Paola Barale, che racconta a LaPresse l’emozione che si prova a recitare con un’attrice del calibro di Paola Quattrini: “L’incontro con Paola è stato meraviglioso. Al di là della stima professionale c’è un grande affetto. Lavorare con un’attrice come lei è come andare a scuola”.

