La visita del rapper agli studenti in protesta

(LaPresse) J-Ax tra gli studenti di una scuola occupata di Torino. Il rapper si è presentato giovedì mattina al Liceo Regina Margherita, teatro di una protesta, in atto da martedì, contro l’alternanza scuola-lavoro, il ritorno della seconda prova scritta alla Maturità e anche le violenze avvenute durante le recenti manifestazioni studentesche. Il cantante aveva di recente preso posizione proprio contro l’uso della forza da parte della polizia nei confronti degli studenti scesi in piazza in seguito alla morte di due ragazzi durante degli stage formativi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata