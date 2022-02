Il commentatore aveva detto: "Se hai gambe importanti eviti di mettere le calze a rete". Lei: "Con le calze a rete mettete anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti"

“Se hai gambe importanti eviti di mettere le calze a rete”. Sono queste le parole di un giornalista rivolte a Emma Marrone, in gara a Sanremo. Un body shaming che non è passato inosservato sul web e nemmeno alla stessa Emma, che ha risposto sui social. “Buongiorno dal Medioevo, il body shaming con linguaggio politically correct non so se sia più imbarazzante o noioso ma io mi rivolgo alle ragazze. Evitate di ascoltare commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo, rispettarlo, vestirvi come vi pare. Con le calze a rete mettete anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti” ha detto Emma su Instagram.

E poi: “E’ ancora necessario parlare di femminismo, di donne e di rispetto delle donne. Siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è. Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso importante. Non ci si rende conto che c’è chi per queste parole può cadere in un buco senza fine. Comunque è tutto imbarazzante, lasciatemelo dire”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata