Il regista napoletano in corsa per il film straniero. 12 nomination per 'Il Potere del Cane'

Il film di Paolo Sorrentino ‘E’ stata la mano di Dio’ è entrato nella cinquina dei candidati all’Oscar come miglior film internazionale. Lo ha annunciato l’Academy Awards. La cerimonia di consegna si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles. Sorrentino era già stato candidato nel 2014 con ‘La grande bellezza’, che poi si aggiudicò la prestigiosa statuetta.

A farla da padrone ‘Il Potere del Cane’ con 12 nomination e ‘Dune’, con 10. I candidati per il Miglior Film sono ‘Il Potere del Cane’, ‘Dune’, ‘ I Segni del Cuore’, ‘Belfast’, ‘Dont’Look Up’, ‘Drive My Car’, ‘Una Famiglia Vincente – King Richard’, ‘Licorice Pizza’, ‘La Fiera delle illusioni – Nightmare Alley’ e ‘West Side Story’.

