Esibizione a sorpresa questo pomeriggio a Sanremo per Mahmood e Blanco, che hanno cantato dalla finestra dell’albergo il brano in concorso a Sanremo ‘Brividi’, accompagnati da una chitarra acustica. Un gruppo di fan assiste, applaude e canta con il duo, tra i favoriti per la vittoria. Le immagini sono postate sul profilo Instagram di Blanco.

