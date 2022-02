L'ultimo saluto all'attrice morta a 90 anni

(LaPresse) Tantissime le persone arrivate per i funerali di Monica Vitti a Roma, alla Chiesa degli Artisti. Tanta gente comune ma anche autorità come il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l’attrice e collega Eleonora Giorgi. Entrambi hanno voluto lasciare un loro ricordo dell’attrice, morta a 90 anni. “La città la ha sempre stimata, amata. In questi giorni si è sentito molto” ha detto Gualtieri. “Monica è stata la pioniera di tutto, persino la prima a mettere gli occhiali in pubblico. Ha inventato la comicità per una donna bella – ha aggiunto Giorgi – con lei tramonta quell’epoca”.

