A renderla famosa la serie di Mary Tyler Moore

E’ morta nell’ultimo giorno del 2021 a 99 anni Betty White, star della tv americana. Divenne famosa in tutto il mondo grazie ai ruoli televisivi come quello nella serie di Mary Tyler Moore in onda tra il 1973 e 1977 . E’ stata anche tra le protagoniste della sit com Hot in Cleveland, interpretando Elka Ostrovsky tra il 2010 e il 2015. Vinse il suo primo Grammy Award a 90 anni nel 2012. Il dolore di Jill Biden: “Amavano Betty White”, ha detto la first lady.

