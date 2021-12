Candidati come "Miglior canzone internazionale dell'anno" e "Miglior gruppo internazionale dell'anno"

Nuovo successo per i Maneskin: il gruppo romano ormai lanciato nel panorama della musica mondiale, è in lizza con due candidature per i Brit Awards, “Miglior canzone internazionale dell’anno” e “Miglior gruppo internazionale dell’anno”. “Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo in questi ultimi 365 giorni e non saremo mai in grado di ringraziarvi abbastanza per tutto questo”, hanno scritto i Maneskin su Twitter dopo aver annunciato la candidatura. La cerimonia sarà il prossimo 8 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata